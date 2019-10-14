Лондон, 14 октября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Нефть марки Brent с начала торгов просела более чем на 2,5%, ниже $59 за баррель, 14 октября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В настоящий момент нефть Brent подешевела на $1,54 (2,55%), до $58,97 за баррель. «Мировой эталон» начинал торги с отметки $60,69 за баррель.

Нефть WTI подешевела на $1,33 (2,43%), до $53,35 за баррель. Стартовой ценой марки 14 октября были $54,88 за баррель.

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