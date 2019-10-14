Барселона, Испания, 14 октября, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Аэропорт Барселоны отменил около 20 рейсов из-за массовых беспорядков в главном терминале, 14 октября передает агентство Reuters.

manuelfloresv Аэропорт Барселоны

В аэропорту столицы Каталонии произошли серьезные столкновения протестующих с полицией Испании. Полицейские применили дубинки для разгона демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Каталонию охватили массовые протесты, поводом для которых стал обвинительный приговор Верховного суда Испании лидерам движения за независимость региона.

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