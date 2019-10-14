Мадрид, 14 октября, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил об «абсолютном уважении» к приговору Верховного суда в отношении лидеров «сепаратистов» Каталонии, 14 октября сообщает Euronews.

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«Это был судебный процесс со всеми гарантиями и транспарентностью» , — заявил Санчес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября Верховный суд Испании вынес приговор каталонским «сепаратистам» — лидеры движения за независимость получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

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