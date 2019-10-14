Кишинёв, 14 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Специальная комиссия парламента Молдавии по расследованию кражи 1 млрд евро из банковской системы страны завершила свою работу и представит свой отчет законодательному органу. Как сообщил глава комиссии Александр Слусарь, члены комиссии не подменяют собой правосудие, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

В то же время, по его словам, совершенно очевидно, что помимо прямых бенефициаров кражи, среди которых экс-лидер Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк, бизнесмен Илан Шор и экс-премьер Владимир Филат, в этом преступлении участвовали и многие чиновники и представители политического класса.

Среди названных Слусарем фигур — тогдашний глава Нацбанка Дорин Драгуцану, экс-премьер Юрий Лянкэ и экс-министр экономики Андриан Канду. Все они, по его словам, должны быть привлечены к ответственности, и на этот счет у правящей сейчас в Молдавии парламентской коалиции есть единое мнение, добавил глава комиссии.

Напомним, в 2014 году из банковской системы Молдавии незаконно вывели 1 млрд евро, обрушив курс национальной валюты и подорвав экономику страны. Эту операцию в Молдавии назвали «кражей века».

В период пребывания у власти в Молдавии олигарха Плахотнюка за причастность к краже осудили экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона. В то же время главный участник схем по выводу денег — Илан Шор находился под покровительством Плахотнюка и затем вместе с ним покинул страну.