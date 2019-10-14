Киев, 14 октября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Порядка 10 тыс. человек собралось днем 14 октября в центре Киева для участия в традиционном марше в честь основания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

В акции радикалов принимают участие практически все правые и ультраправые политические силы Украины во главе с всеукраинским объединением «Свобода».

Пока мероприятие проходит без инцидентов и стычек с правоохранителями.

Националисты планирует пройти маршем через бульвар Шевченко, улицу Крещатик, аллею Героев Небесной сотни и завершить шествие возле офиса президента Украины.

В связи с массовыми мероприятиями в центре Киева перекрыто движение транспорта.

Напомним, что 14 октября на Украине отмечают государственный праздник День защитника. Сегодняшняя акция радикалов проходит под двусмысленным лозунгом «Защитим украинскую землю» — чтобы не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, ни через реализацию «формулы Штайнмайера», ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом.