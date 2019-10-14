Вильнюс, 14 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Военная операция Турции против курдов в Сирии может навредить борьбе с террористами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил сегодня, 14 октября в Люксембурге, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, сообщает прибалтийское новостное агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Мы видим эскалацию, и я вижу две основные проблемы: во-первых, это гуманитарная катастрофа, во-вторых, могут навредить тому, что уже достигнуто в борьбе с ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Линкявичюс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной военной операции «Источник мира» на севере Сирии к востоку от Евфрата.

Цель военной операции — ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Накануне, 13 октября, для противостояния Турции подразделения вооруженных сил САР начали переброску на север Сирии.