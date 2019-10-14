Иркутск, 14 октября, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал вызвавшую в регионе общественный резонанс информацию о повышении размера его должностного оклада.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, от размера зарплаты губернатора зависит уровень зарплаты госслужащих всех органов госвласти Иркутской области. А он якобы не менялся с 2012 года и только дважды индексировался на процент роста инфляции (4%). А сейчас финансовая ситуация позволяет повысить размер окладов. Левченко заявил, что за четыре года бюджет области «вырос с 97 миллиардов до 213».

«При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остался достаточно невысоким», — утверждает губернатор.

Указ о повышении окладов всех областных госслужащих и чиновников, замещающих областные государственные должности, уже подготовлен.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что сумму, на которую увеличится его зарплата, он намерен передавать в благотворительный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Иркутской области Сергей Левченко в начале октября 2019 года инициировал поправки в закон «О государственных должностях Иркутской области». Согласно документу, должностной оклад для главы региона увеличивается с 18,8 тыс. рублей до 27,17 тыс. рублей. Также губернатору полагаются различные надбавки и премиальные «за проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий, направленных на развитие Иркутской области». Их максимальный размер не ограничен.

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Напомним, глава Приангарья Сергей Левченко за 2018 год заработал 5,55 млн рублей. Это на 600 тысяч рублей больше, чем в 2017 году.