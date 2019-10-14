Иркутск, , 05:41 — REGNUM Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не станет богаче, когда его заработная плата будут увеличена. По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, часть её глава Приангарья уже давно переводит в благотворительный фонд.

Сергей Левченко Irkobl.ru

«Я поступлю также и этой частью заработной платы», — заявил глава области.

Из официального сообщения также следует, что в повышении заработной платы губернатору Иркутской области и другим чиновникам Приангарья, обозначенном в законопроекте, который собираются принять иркутские парламентарии, сам Сергей Левченко не видит ничего скандального. Он напомнил, что четыре года назад, когда в бюджете не хватало пяти миллиардов рублей, зарплата губернатора, его министров и заместителей была снижена на 10%. Но сейчас, по словам главы, бюджет области вырос с 97 до 213 миллиардов рублей, что позволяет в полном объеме финансировать все социальные проекты.

Ещё одним аргументом в пользу повышения зарплатиркутским чиновникам, по мнению Сергея Левченко, является необходимость работы в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с мощнейшим наводнением.

«Люди находились в командировках, работали без выходных минимум по 12 часов и получали зарплату в пределах 30 тысяч рублей. Поэтому, для того, чтобы повысить зарплату государственным служащим, нужно было разработать данный указ», — заявил Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале октября глава Приангарья Сергей Левченко инициировал поправки в закон «О государственных должностях Иркутской области». В соответствии с этим документом, должностной оклад для губернатора увеличивается с 18,8 тысяч рублей до 27 167 рублей. Также ему полагаются различные надбавки и премиальные «за проведение на высоком профессиональном уровне мероприятий направленных на развитие Иркутской области», максимальный размер которых не ограничен.

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За 2018 год в доходах губернатора Иркутской области и его супруги произошли существенные изменения. В сравнении с 2017 годом, Сергей Левченко стал богаче более чем на 600 тысяч рублей. Задекларированный доход главы региона составил 5 550 997,59 рубля.

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