Мумбаи, Индия, 14 октября, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Высокопоставленный деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) и заместитель главного министра штата Уттар-Прадеш Кешав Прасад Маурья заявил, что каждый голос в пользу БДП на выборах означает «автоматический сброс ядерной бомбы на Пакистан». Об этом 14 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

Кешав Прасад Маурья, выступая на митинге в рамках предвыборной кампании БДП в штате Махараштра, подчеркнул, что «Бхаратия джаната парти» стала символом развития и процветания Индии. По словам политика, если население Индии отдаст свои голоса за правящую партию, это будет означать, что в скором времени ядерная бомба будет сброшена на Пакистан.

Напомним, что 21 октября 2019 года состоится очередной раунд выборов в законодательные собрания штатов Индии. Голосование пройдёт в Махараштре и Харьяне. Подсчёт голосов запланирован на 24 октября.