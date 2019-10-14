Анкара, 14 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Россия позитивно относится к идее освобождения Турцией от курдских формирований города Кобани, расположенного на севере Сирии. Об этом сегодня, 14 октября, на пресс-конференции перед вылетом из аэропорта Стамбула имени Ататюрка в столицу Азербайджана Баку заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

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«Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет, — подчеркнул турецкий лидер. — Россия позитивно относится к этому вопросу».

Эрдоган также заявил, что турецкие войска не планирует занимать Манбидж.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленную против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с журналистами в Стамбуле заявил, что у Турции, представители вооруженных сил которой проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, нет никаких проблем с российской стороной.