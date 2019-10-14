Санкт-Петербург, 14 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Расходную часть бюджета Санкт-Петербурга за 2019 год сумели исполнить на 66%, по данным на начало октября. Об этом сообщил 14 октября глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Крыльцо Смольного

Расходы городской казны на 2019 год запланированы на уровне 659 млрд 240 млн рублей, после осенней корректировки бюджета. Из них за 9 месяцев удалось потратить 434 млрд 966 млн рублей, или 66%.

По плану в 2019 году в казну должны поступить 607 млрд 280 млн рублей, доходная часть к началу октября выполнена на 75,2%, или 456 млрд 592 млн рублей.

Фактически профицит бюджета на данный момент составил чуть более 21 млрд рублей.

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