Сухум, 14 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии начали совместные батальонные тактические учения в горах и на морском побережье республики. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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В ходе недельного мероприятия на полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки, разведчики, артиллеристы и танкисты отработают ведение общевойскового боя в наступлении и обороне, совершение внезапных тактических маневров, преодоление зон радиоактивного, химического и биологического заражения.

Личный состав вооруженных сил России и Абхазии выполнит маневренную оборону береговой линии республики от морского десанта условного противника, создаст фортификационные сооружения вдоль берега, проведет маскировку боевых машин и выполнит нанесение огневого поражения наступающим надводным средствам условного противника.

Всего в тактическом учении принимают участие до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Как сообщалоИА REGNUM, 23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству подписать соглашение с Абхазией о финансировании из госбюджета процесса модернизации вооруженных сил Абхазской Республики. Целью такого шага является унификация стандартов управления, обеспечения и боевой подготовки, а также оснащение абхазской армии современным вооружением.