Опрос о храме в Екатеринбурге погасил «восстание антицерковности» — мнение
Екатеринбург, 14 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Результаты опроса о строительстве храма Святой Екатерины показывают, что в Екатеринбурге было потушено «восстание антицерковности». Об этом заявила скандальная православная активистка Оксана Иванова у себя в Facebook.
Иванова обрадовалась предварительным результатам опроса, согласно которым почти 60% горожан выбрали для храма площадку в центре Екатеринбурга.
«Восстание антицерковности мирно и убедительно угашено соборностью», — посчитала активистка.
Также Иванова сделала следующий вывод: вопросы духовной жизни стали весьма интересны горожанам, и «дальше будет больше». Православные граждане же почувствовали поддержку общества, уверена активистка.
Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходил опрос о храме Святой Екатерины. Горизбирком ещё продолжает подсчитывать опросные листы.