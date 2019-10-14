Екатеринбург, 14 октября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Результаты опроса о строительстве храма Святой Екатерины показывают, что в Екатеринбурге было потушено «восстание антицерковности». Об этом заявила скандальная православная активистка Оксана Иванова у себя в Facebook.

Золотые купола

Иванова обрадовалась предварительным результатам опроса, согласно которым почти 60% горожан выбрали для храма площадку в центре Екатеринбурга.

«Восстание антицерковности мирно и убедительно угашено соборностью», — посчитала активистка.

Также Иванова сделала следующий вывод: вопросы духовной жизни стали весьма интересны горожанам, и «дальше будет больше». Православные граждане же почувствовали поддержку общества, уверена активистка.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходил опрос о храме Святой Екатерины. Горизбирком ещё продолжает подсчитывать опросные листы.