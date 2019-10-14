Москва, 14 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Телеграмму с поздравлением в честь 75-летия направил российский президент Владимир Путин Московскому государственному институту международных отношений (МГИМО) 14 октября. Текст поздравления опубликован на сайте вуза.

Victoria 959 МГИМО. Москва

С юбилейной датой лидер России поздравил профессорско-преподавательский коллектив института, его сотрудников, студентов, аспирантов и всех выпускников.

«За прошедшие три четверти века МГИМО прочно утвердился в числе ведущих мировых центров по подготовке специалистов-международников», — говорится в телеграмме.

Путин высоко оценил экспертную работу его преподавателей и научных сотрудников, а также отметил высокий профессионализм и патриотизм выпускников вуза и их верность долгу.

Напомним, 14 октября 1944 года международный факультет МГУ преобразовали в институт. Эта дата принята днем основания МГИМО. В числе первых 200 студентов, поступивших на обучение, было пять Героев Советского Союза, получивших высокое звание в боях Великой Отечественной войны.