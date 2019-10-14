Вашингтон, 14 октября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Нынешняя ситуация, в которой оказались США в Сирии, является «ужасной» и становится с каждым часом «всё хуже». Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

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«Наши войска оказались в ловушке между сирийской армией, идущей на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая продвигается на юг», — сказал министр обороны США.

Он пояснил, что сложность ситуации заключается в том, что обе стороны являются для США союзными. При этом Эспер признал, что у Вашингтона нет ни сил, ни возможностей в приграничных с Турцией областях на северо-востоке Сирии, чтобы остановить наступление турецких войск. Он также добавил, что Соединённые Штаты «не подписывались» на войну с Турцией ради защиты сирийских курдов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную военную операцию в Сирии «Источник мира» против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Накануне, 13 октября, правительственные войска Сирии начали переброску сил в северную часть государства, где Анкара проводит операцию. Сирийская армия намерена разместиться по всей границе с Турцией для помощи сирийским курдам.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США уже в ближайшее время выведут из Сирии ещё около 1 тыс. американских военных. Эспер добавил, что представители военного ведомства США узнали, что Турция, вероятно, намерена распространить свои атаки дальше на юг и на запад в САР.