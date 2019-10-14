Москва, 14 октября, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 14 октября, проведет совещание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Предполагается обсудить вопросы реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

В совещании примут участие вице-премьеры и профильные министры, а также (в режиме видеоконференции) представители всех регионов страны.