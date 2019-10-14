Москва, 14 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В московский арбитраж поступил иск Росреестра к ООО «Трансдата», с которым три года назад был заключён государственный контракт на работы по реализации третьей очереди единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Иск на сумму более 205 млн рублей пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Исковое заявление подано 11 октября 2019 года, сумма претензий — 205 243 302,18 рубля.

В бюллетене Счётной палаты РФ от июня 2019 года отмечается, что с ООО «Трансдата» в ноябре 2016 года по результатам торгов был подписан госконтракт «на выполнение работ по развитию компонентов ФГИС ЕГРН по результатам опытной эксплуатации и подготовке ФГИС ЕГРН к промышленной эксплуатации на сумму 164,7 млн рублей». Эта же компания фигурирует как исполнитель по контракту на «Создание Единого государственного реестра объектов недвижимости. Третья очередь» на сумму 195,2 млн рублей. Отмечалось, что на декабрь 2018 года «исполнение так и не завершено при плановом сроке до 8 января 2017 года». В том же бюллетене аудиторы рекомендуют обеспечить «претензионную работу в связи с невыполнением ООО «ТрансДата» в установленные государственным контрактом сроки обязательств».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в 2007 году ООО «Одор трейдинг». В апреле 2019 года компания «Трансдата» получила банкротный иск и с июля находится под наблюдением. В декабре суд рассмотрит претензии одного из кредиторов (ООО «ЭйТи Консалтинг») на сумму 133 979 242 рубля.

В сентябре 2019 года компания «ЭйТи Консалтинг» выиграла иск к «Трансдате», взыскав долг в 7 млн рублей и неустойку 1,112 млн рублей. Долг возник за работы «по развитию компонентов ЕГРН по результатам и подготовки ЕГРН к промышленной эксплуатации», которые выполнил истец.