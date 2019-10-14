Кабул, 14 октября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Неизвестные в Кабуле запустили из миномета три мины, которые упали возле здания парламента. Об этом передает телеканал TOLOnews со ссылкой на свои источники.

Обстрел из миномета

По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал.

Подробности уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали вышку ЛЭП, из-за чего столица страны оказалась обесточена.