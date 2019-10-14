Вашингтон, 14 октября, 2019, 09:29 — ИА Регнум. Редкий родстер Ford GTX1 2006 года выпуска выставлен на продажу в США. Об этом сообщается на сайте Motor Authority.

Motorauthority Ford GTX1 2006

Автомобиль был выставлен на аукцион Bring A Trailer. Аукционный экземпляр создан дизайнерами компании Genaddi из американского штата Висконсина и специалистами автопредприятия Ford.

По информации экспертов, данный автомобилей было выпущено от 30 до 50 экземпляров. Точное их количество неизвестно. Выставленный на продажу родстер имеет номер 33.

Окрашен образец в цвет Mark IV. После модернизации у авто появилась четырехсекционная крыша из углеволокна. Кроме того, модель имеет некоторые детали ручной сборки и 18-дюймовые кованные диски, которые обуты в шины Bridgestone Potenza RE050.

Напомним, родстер Ford GTX1 был представлен на автомобильной выставке в Лас-Вегасе в 2005 году. В дальнейшем данная версия стала предлагаться в качестве пакета улучшений для Ford GT.

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