Париж, 14 октября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Франция введет комплекс мер по обеспечению безопасности своих военных и гражданских лиц, дислоцированных в Сирии, сообщает Le Figaro.

Army.mil Солдат французской армии

Франция в ближайшее время примет меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего на северо-востоке Сирии, где турецкие силы усилили свое наступление.

Издание отмечает, что объявление было сделано через несколько часов после того, как Соединенные Штаты сообщили о выводе тысячи дополнительных военнослужащих из Сирии.

«Несколько сотен военных французского спецназа действуют в регионе в тесном сотрудничестве с курдскими ополченцами. Сотрудники гуманитарных служб также присутствуют в этом районе», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, который провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Елисейском дворце в Париже, подчеркнул, что наступление турецких сил в Сирии может привести к «неустойчивым гуманитарным ситуациям».