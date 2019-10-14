Москва, 14 октября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Сегодня, 14 октября, президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию с государственным визитом. Это станет вторым визитом российского лидера в Эр-Рияд. Его от предыдущей поездки в Саудовскую Аравию отделяют целых 12 лет.

Kremlin.ru Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию

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Немного из истории отношений между двумя странами. Первое консульство России в Джидде впервые открылось ещё до революции, в июне 1891 года, с целью содействия в организации паломничества российских мусульман к святым местам Мекки и Медины. В 1920-е годы началась новая страница в отношениях, когда Османская и Российская империи прекратили свое существование.

Первые контакты между представителями молодого Советского государства и Хиджаза произошли в рамках Лозаннской конференции 1922−1923 годов. В то время народный комиссар иностранных дел СССР Георгий Чичерин принял решение об отправке консула в Джидду, чтобы быть в курсе событий, происходящих «в центре мусульманского мира», и по возможности действовать в пику интересам Великобритании и Франции на Ближнем Востоке.

Прибывшие летом 1924 года в Джидду официальный представитель СССР Карим Хакимов и ещё четверо дипломатов быстро разобрались в политической обстановке на Аравийском полуострове, пишет газета «Коммерсантъ». В итоге СССР стал первым государством, признавшим независимое саудовское государство — Королевство Неджд, Хиджаз и присоединенные территории.

Дипломатические отношения были установлены 19 февраля 1926 года.

Карим Хакимов и его преемник Назир Тюрякулов, выучивший арабский уже после приезда в Джидду в 1928 году, делали все возможное для развития связей между Москвой и Саудовской Аравией. Благодаря теплым отношениям между советскими посланниками и королем удалось преодолеть бойкот советских товаров, организованный англичанами в Джидде. СССР поставлял саудовцам бензин и продовольственные товары.

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В 1932 году состоялся первый визит в СССР — Москву и Ленинград — принца и будущего наследника престола Фейсала бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Отношения между сторонами испортились в 1930-х годах. После того как по возвращении в Москву Хакимов и Тюрякулов были репрессированы и расстреляны. Новость о судьбе дипломатов потрясла короля Абдель Азиза. Он дал понять, что не желает видеть в Саудовской Аравии других послов. А в 1938 году представительство СССР в Джидде было закрыто.

Спустя годы первое реальное сотрудничество между странами началось только в 2000-х годах, когда в начале президентства Владимира Путина Москва сделала резкий разворот на Восток. В 2003 году состоялся первый за 77 лет визит в Москву наследного принца Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза Аль Сауда.

12 февраля 2007 года Эр-Рияд впервые посетил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент России Владимир Путин с государственным визитом посетит Саудовскую Аравию. Глава государства проведёт переговоры с королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны планируют обсудить дальнейшие действия для стабилизации нефтяных цен, положение дел в Сирии и в регионе Персидского залива, а также палестино-израильское урегулирование.