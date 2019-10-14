Вашингтон, 14 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Необычные поздравления получили военнослужащие Военно-морского флота США от ветерана афганской войны, американского конгрессмена Брайана Маста. Политик снабдил поздравительные слова фотографией российского крейсера «Петр Великий», разместив публикацию в Twitter.

(сс) Олег Суминов Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»

«Поздравляем ВМС США с днем рождения! — написал Маст под фотографией российского военного корабля. — Мужчины и женщины, которые служат ради безопасности наших морей, мы благодарим вас!»

На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.

Интересно, что годом ранее в ноябре 2018 года The National Interest опубликовал рейтинг пяти самых опасных российских военных кораблей, и именно первое место в нем занимал крейсер «Петр Великий». По мнению издания, корабль предназначен для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».