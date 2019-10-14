Эр-Рияд, 14 октября, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Культурном центре имени Короля Фахда в Эр-Рияде с 14 октября по 14 ноября будет проходить масштабная программа «Культура России в Эр-Рияде». Проведение целого ряда выставок, концертов, показов приурочено к началу визита президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

B.alotaby Эр-Рияд. Саудовская Аравия

Дни российской культуры включают выставки «Кандинский и Россия» из собрания Государственного Русского музея и международную выставку современного искусства, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта, концерт звезд оперного искусства с участием Аиды Гарифуллиной и Ильдара Абдразакова, свето-проекционное шоу «Россия и мир: тысячелетний путь развития».

Ожидается, что особый интерес жителей вызовет программа Недели российского кино. Зрители увидят известные фильмы и мультфильмы — «Летят журавли», «Тренер», «Салют 7», «Сталинград», «Зеркало», «Гофманиада», «Ёжик в тумане», «Старик и море», «Иди и смотри».

Министр культуры России Владимир Мединский в преддверии недели культуры отметил, что российская сторона везёт в Саудовскую Аравию лучшие образцы классического и современного искусства. «Мы рассчитываем, что этот проект не только познакомит саудовскую публику с российским искусством, но и выведет сотрудничество между нашими государствами в культурной и гуманитарной сферах на новый уровень», — подчеркнул глава ведомства.