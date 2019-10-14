Варшава, 14 октября, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Партия премьер-министра Польши Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) одерживает победу на выборах в нижнюю палату парламента и сохранит большинство в Сейме. О победе ЗиС говорят данные социологических служб после обработки данных экзитполлов.

Флаг Польши

Правящая партия ЗиС получила, по предварительным данным, 43,6% голосов и может рассчитывать на 239 мандатов в состоящем из 460 кресел Сейме. Такой результат позволит ЗиС создать большинство в парламенте без формирования коалиции.

Оппозиционная сила «Гражданская коалиция», в которую вошли партии «Гражданская платформа» (ГП), «Зеленые», «Новочесна» и «Инициатива Польска», вероятно, получит 27,4% и соответственно 130 мандатов.

В Сейм вернутся левые партии. Объединение партий «Весна» и «Левица разем», выступившие под общим названием — «Левые», получит 11,9% и 43 мандатов.

На четвертом месте «Польская коалиция» в составе «Польской крестьянской партии» и партии «Кукиз-15». Они собрали — 9,6% и 34 мандата.

Пятое место у объединения праворадикальных сил под названием «Конфедерация», у них 6,4% голосов и 13 мандатов в Сейме.