Новосибирск, 14 октября, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Перенос конкурса на строительство станции новосибирского метрополитена «Спортивная» связан с проработкой источников финансирования на следующие два года, заявили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

Sskz Станция Новосибирского метрополитена

«Конкурсные процедуры на строительство всего объекта будут проводиться в несколько этапов, — говорится в ответе департамента «РБК Новосибирск». — В настоящий момент готовятся конкурсные процедуры в рамках лимитов этого года».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирское управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений отменило тендер по выбору подрядчика на строительство станции метро «Спортивная» из-за «изменения состава работ по объекту».

Напомним, новая станция новосибирского метрополитена обойдётся в 2,6 млрд рублей. Открытие станции намечено на первый квартал 2022 года. Она должна появиться в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.