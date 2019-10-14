Москва, 14 октября, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Победу над российским гроссмейстером Антоном Демченко одержал Сергей Карякин в четвертом туре FIDE Grand Swiss. Об этом сообщает РИА Новости.

Шахматы

Карякин играл белыми фигурами и одержал победу над Демченко после 46-го хода. Ещё один представитель России Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с Кириллом Алексеенко.

Состязание шахматистов FIDE Grand Swiss состоит из 11 туров и проходит по швейцарской системе. Тот спортсмен, который окажется победителем, отправится на турнир претендентов.