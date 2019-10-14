ЕАО получит 116 млн рублей на жильё для подтопленцев
Биробиджан, 14 октября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Правительство ЕАО из средств федерального бюджета получит 116 млн рублей на жильё для пострадавших от сильного паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Паводок
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Средства будут направлены на восстановление повреждённого паводком жилья, а также для приобретения новой жилплощади для людей, лишившихся жилья в результате прошедшего наводнения.
Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшим от наводнения в ЕАО начали выплачивать предусмотренные законом компенсационные выплаты.