Вашингтон, 14 октября, 2019, 04:00 — ИА Регнум. Представители демократической партии в конгрессе США намерены предложить резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить принятое им решение о выводе войск с севера Сирии. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает 13 октября Newsweek.

Bjoertvedt Конгресс США

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, сенатор заявил о том, что обсуждаемая резолюция, скорее всего, будет поддержана представителями обеих партий США, поскольку необходимо «сделать все возможное, чтобы защитить курдов и предотвратить побег террористов».

По словам Шумера, резолюцию обещал поддержать и глава комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Напомним, Дональд Трамп принял решение о выводе американского военного контингента с севера Сирии после объявления Турцией о начале вторжения на эту территорию. Между тем рядом источников сообщается, что военные США мешают продвижению на север сирийской армии для отпора турецким вооруженным силам.