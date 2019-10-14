Дамаск, 14 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Военные США препятствуют продвижению сирийской армии на север страны для отражения турецкого вторжения. Подробности предпринятых американцами действий сообщает 14 октября арабская газета Аль-Бинаа.

U.S. Army Американские спецназовцы

По данным источника, в ночь на 14 октября американские военные самолеты подвергли бомбардировке конвой сирийской армии, движущийся в сторону городов Ракка и Табка, а ранее, 13 октября, три военных автомобиля США не позволили колонне сирийской армии проникнуть на западную окраину города Манбидж.

В редакции газеты считают, что главной целью США является недопущение сирийской армии в расположенные между Табкой и Раккой тюрьмы, в которых содержаться боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как предполагает издание, США попытаются устроить массовый побег террористов из тюрем, как это происходило в 2013 году в Ираке.

Напомним, сирийская армия выдвинулась на север страны для противостояния турецкому вторжению.