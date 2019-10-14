Красноярск, 14 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Власти Красноярского края анонсировали рост взносов на капремонт. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, это необходимо сделать в связи с тем, что в ближайшие три года многоквартирные дома по всему краю «ждёт масштабное обновление» лифтов и систем газоснабжения. Речь идёт о реализации краткосрочного плана капремонта на 2020−2022 годы.

Images Money Деньги на капитальный ремонт

С 2020 года минимальный уровень взноса на капремонт по краю вырастет на 1,07—1,49 рубля за квадратный метр. По информации министерства, в 2021—2022 годах увеличение произойдет на 4%. Новые суммы в квитанциях жители края увидят уже в феврале 2020 года.

По словам министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Евгения Гаврилова, в рамках трёхлетнего плана планируется заменить более 3,5 тысячи устаревших лифтов. Кроме того, будет проводиться замена систем внутридомового газового оборудования.

«В настоящее время финансовое обеспечение региональной программы капитального ремонта составляет 57%», — прокомментировал Гаврилов, добавив, что новый размер взноса сократит существующий «разрыв между минимальным и необходимым» взносами.

В 2020—2022 годах, согласно краткосрочному плану, капремонт охватит 2438 домов. На замену 3,5 тысячи лифтов направят 7 млрд рублей. Всего по краю в обновлении нуждаются порядка 8 тысяч лифтов в многоквартирных домах. Их планируют постепенно заменить до 2046 года. В 2017—2019 годах в регионе заменили 759 лифтов.

Напомним, размер минимального взноса в Красноярском крае — 7,50 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге чиновники намерены почти в 1,5 раза поднять сборы с граждан за капремонт в многоквартирных домах в 2020 году.

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