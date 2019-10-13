Канадский самолет рухнул на авиашоу в США
Атланта, США, 14 октября, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады разбился на авиашоу в Атланте, штат Джоржия, сообщает 13 октября канадский новостной портал Globalnews.
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Канадский самолёт CT-114 Tutor
При крушении летательного аппарата никто не пострадал, пилот успел катапультироваться и благополучно достиг земли.
«Самолет упал в безлюдной местности», — говорится в сообщении.
Федеральное авиационное управление США подтвердило факт крушения. По данным ведомства, канадский самолет CT-114 Tutor рухнул на землю в районе пастбищ возле Брукса.
Пока не известно, что стало причиной катастрофы.