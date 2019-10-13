Дамаск, 14 октября, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Правительственные войска САР перебрасывают в северные районы страны для отражения турецкой агрессии в районах Хасака и Ракка. Об этом сообщает агентство САНА.

Mod.gov.sy Сирийская армия наступает

Ранее сообщалось, что курдская администрация договорилась с правительством САР о переброске сирийских войск на границу с Турцией.

По данным агентства, правительственные силы уже выдвинулись для того, чтобы «противостоять турецкой агрессии».

Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиты от нападения ВС Турции у России и правительства Асада, если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.