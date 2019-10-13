Москва, 14 октября, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Более 14 тыс. боевиков находится в тюрьмах сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Самая большая группа боевиков (9 тыс. человек) содержится в тюрьме «Шаддади». Остальное количество боевиков отбывает заключение в тюрьмах «Эль-Холь», «Алляя», «Хасеке», «Эль-Маликия».

Ранее сообщалось, что лидеры курдов договорились с правительством САР о переброске сирийских войск на границу с Турцией.

Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиты от нападения ВС Турции у России и правительства Асада, если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.