Эль-Хасака, Сирия, 14 октября, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Жители сирийского города Эль-Хасака вышли на улицы, чтобы поддержать выдвижение сирийской армии на север для противостояния турецкому вторжению, сообщает 13 октября сирийское агентство SANA.

Abkhazian Network News Agency Танк сирийской армии

Сотни жителей Эль-Хасаки вышли на улицы с сирийскими флагами. Люди приветствуют друг друга, машины сигналят.

Ранее источник сообщал, что Совет арабских племён осудил вторжение Турции на территорию САР и призвал к выходу из Сирийских демократических сил, куда помимо курдского ополчения входят также другие арабские группы, и вступлению в состав сирийской армии. Только так можно противостоять турецкой агрессии, считают старейшины.