Вашингтон, 13 октября, 2019, 22:56 — ИА Регнум. Киностудия Universal представила первый трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Видео размещено на канале Universal Pictures Russia на портале YouTube.

Цитата из к/ф «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла». Реж. Стивен Гайген. 2019. США Роберт Дауни-младший

Лента снята по второй книге Хью Лофтинга о заботливом ветеринаре Докторе Дулиттле, который обладает сверхъестественной способностью разговаривать с животными и понимать их язык. В этот раз доктору предстоит отправиться в фантастическое путешествие по миру, во время которого ему предстоит спасти быков, участвующих в испанской корриде, уговорить китов передвинуть остров во имя спасения его жителей, и плавать в панцире слизня.

В фильме голоса животных озвучат Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Селена Гомес (жираф Бетси), Джон Сина (белый медведь Йоши) и другие.

Напомним, кинолента должна выйти в российский прокат 20 февраля 2020 года.