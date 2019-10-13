Сирийские курды договорились с Дамаском о размещении войск на севере страны
Дамаск, 13 октября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Курдские повстанцы пришли к соглашению с центральным правительством Сирии о размещении сирийских вооруженных сил на границе с Турцией, об этом 13 октября сообщает Agence France-Presse.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
Ранее СМИ сообщили о том, что официальный Дамаск начал перебрасывать свои войска на север страны, где Турция осуществляет агрессию против курдских повстанцев.
Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии под предлогом борьбы с терроризмом.
Наземная операция стала возможна после того, как американские военные покинули данные территории. Анкара стремится обезопасить границу от курдских отрядов, которых они считают террористическими.