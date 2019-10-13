Екатеринбург, 13 октября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начинают считать голоса, которые жители города отдали за одну из двух площадок для строительства храма Святой Екатерины. Подсчёт начинается уже в эти минуты в здании мэрии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Именно в администрацию города доставили опросные листы со всех опросных пунктов. Всего таких участков 13 октября в городе было 51. Подсчёт голосов идёт в присутствии наблюдателей и журналистов. В связи с тем, что зал, в котором это проводится, не резиновый, от каждого аккредитованного СМИ следить за ходом процедуры допущены не более двух сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос проводился с 8:00 до 20:00 по местному времени. На участках были длинные очереди. Для того, чтобы опрос состоялся, нужно было, чтобы в нём приняли участие не менее 1% жителей Екатеринбурга. Реальная явка превзошла все ожидания. 13 октября на опросные пункты пришли 97 472 человека или 8,98% от общего числа избирателей.