Эрдоган: «Мы не претендуем на земли Сирии»
Анкара, 13 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, не претендуют на земли соседнего государства. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции.
«Мы (Турция) не претендуем на земли Сирии, — сказал глава турецкого государства. — Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию».
Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, направленную против формирований сирийских курдов.
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