Анкара, 13 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции, которые проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, не претендуют на земли соседнего государства. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ход военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы (Турция) не претендуем на земли Сирии, — сказал глава турецкого государства. — Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию».

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября 2019 г. вооруженные силы Турции проводят военную операцию «Источник мира» в Сирии, направленную против формирований сирийских курдов.

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