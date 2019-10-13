Москва, 13 октября, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что в сирийском Идлибе могут присутствовать порядка 36 тыс. террористов, об этом 13 октября он рассказ в интервью «Российской газете».

Боевики

Как отметил чиновник, террористы, находящиеся на территории провинции Идлиб, связаны с группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тыс. боевиков, что позволяет им активно сопротивляться правительственным войскам», — подчеркнул Коков.

Напомним, по данным российских властей, террористы в Идлибе только за первую половину сентября 2019 года свыше 300 раз наносили удары по сирийским военным, в результате чего погибли свыше 150 военнослужащих.