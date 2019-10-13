Екатеринбург, 13 октября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Голосование на опросе по храму Святой Екатерины в Екатеринбурге было организовано хорошо и всё проходило спокойно. Так считает старший научный сотрудник института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, член общественной палаты Екатеринбурга Александр Белоусов.

Екатеринург.рф Опрос по храму Святой Екатерины в Екатеринбурге

Учёный объехал пять или шесть опросных пунктов и не услышал о нарушениях. «Открылись нормально, работали нормально. Никаких подвозов не было», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что сделал свой вывод об опросе по храму. Признав, что вокруг было много споров и часть людей призывали бойкотировать процедуру, учёный заметил, что мнения тех, кто в мае вышел на защиту сквера, разделились.

«Часть из них поддерживают эту процедуру опроса, часть старается проигнорировать. Мне кажется, это важно, что те, кто в том числе выходил протестовать против застройки парка, они пришли в этот раз и проголосовали», — сказал учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Екатеринбурге прошёл общегородской опрос. В ходе него горожане могли выбрать из двух площадок ту самую, на которой будут строить храм Святой Екатерины. Всего в городе работал 51 опросный пункт. Горожане были активны. Необходимый для признания опроса легитимным 1% явки был преодолён ещё утром.