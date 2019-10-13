Екатеринбург, 13 октября, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге нет смысла сомневаться в легитимности проходящего 13 октября общегородского опроса по месту строительства храма Святой Екатерины. Об этом журналистам заявил депутат гордумы Константин Киселёв.

Голосование

Он отметил, что сам факт проведения опроса — это уже очень хорошо и очень здорово. Депутат заметил, что горожане действительно искренне желаю, чтобы спросили их мнение. Они идут, выбирают и голосуют.

«Я понимаю, что есть огрехи, но интерес к этому, безусловно, есть. Исследования, которые я проводил накануне опроса, показывали, что порядка 26% могут прийти. Конечно, придет меньше, поскольку участков мало. Но я думаю, что за 7% мы точно выйдем. Это был мой прогноз — 7%. И это очень сильно. Сомневаться в легитимности смысла уже никакого нет», — отмечает депутат.

Он также заметил, что главное даже не в этом, а в том, что такие опросы необходимы. Граждане хотят, чтобы их мнение спросили, желают участвовать в принятии решений — тех, которые считают важными и для себя, и для Екатеринбурга.

«Я хочу, чтобы этот опрос стал первым опросом, а потом чтобы был первый второй, десятый, двадцатый опрос», — подчеркнул Киселёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября горожане выбирают место для храма Святой Екатерины. Провести опрос в мае предложил президент Владимир Путин. На выбор населения предложено две площадки. Одна находится на территории бывшего Приборостроительного завода, а вторая — за Макаровским мостом.

Подвести итоги опроса могут уже 14 октября. Сейчас голосование завершается. В 20:00 по местному времени все опросные пункты будут закрыты.