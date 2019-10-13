Екатеринбург, 13 октября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге количество граждан принявших участие в опросе по выбору места для строительства нового храма превысило 84 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горизбиркома.

ИА REGNUM

«На 18:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 7,81%. Избирательная комиссия информирует, что на 18−00 проголосовало 84 793 человека», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября проводится опрос граждан по выбору места для строительства храма в честь святой Екатерины. Он начался в 08:00 по местному времени и завершится в 20:00.

Горожанам предлагается выбрать два места: участок за Макаровским мостом или территория на месте бывшего Приборостроительного завода.

Напомним, что по данным на 16:00 на участки для опроса пришли более 70 тыс. екатеринбуржцев.