Москва, 13 октября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая холодная война

По словам Путина, он очень надеется, что второй холодной войны не будет. Если же она будет, то Россию она конечно затронет, но в наименьшей степени, так как у России есть передовые вооружения.

«Перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — подчеркнул президент России.

Путин сказал, что Россия в этом смысле уже прошла свой путь и теперь спокойно работает над перспективными вооружениями.

При этом российский лидер обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ведущих странах мира. Путин напомнил, что Россия занимает седьмое место по расходам на оборону. На первом месте — США, которые тратят на оборону баснасловные $700 млрд, затем идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

«И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире», — заметил глава государства.

Что касается гонки вооружений, то ничего хорошего в ней нет для международного мира. Россия в любом случае втягивать в гонку вооружений не будет.