Лондон, 13 октября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В ходе проходящей в Лондоне 65-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности утвердил отчет немецкого докладчика Улы Шмидт — «НАТО 70 — Подтверждение ценностей альянса». Об этом 13 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

В докладе Шмидт затронута в том числе проблема Грузии. Автор отмечает, что «стремление к демократии, права человека и верховенство закона являются важными критериями для членства в НАТО». По мнению Шмидт, Грузия добилась значительных успехов в консолидации демократических сил.

Шмидт заявляет, что Россия использует любую возможность «для того, чтобы не позволить соседним странам выйти из сферы ее влияния», однако Грузия и Украина «твердо стоят на пути трансформации».

«Тенденция показывает, что Грузия и Украина твердо стоят на пути трансформации и догоняют нынешних членов НАТО в международных тренингах, которые связаны со свободой СМИ, верховенством закона и бизнес-средой. Согласно Индексу восприятия коррупции за 2018 год Transparency International, Грузия имеет лучший результат, чем у 10 стран-членов НАТО, и одной страны, которая вскоре станет членом НАТО», — говорится в отчете Улы Шмидт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Парламентской Ассамблеи НАТО от Британского парламента, член консервативной партии Великобритании Алек Эдуард Шелбрук заявил, что Североатлантический Альянс должен ответить «усилением» на «нарушение суверенитета и территориальной целостности» Грузии и Украины Россией.

Напомним, в Лондоне проходит 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. Грузия участвует в работе как ассоциированный член НАТО.