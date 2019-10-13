Екатеринбург, 13 октября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял участие в опросе по выбору места строительства для нового храма в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местной епархии РПЦ.

Ekaterinburg-eparhia.ru Митрополит Кирилл

Митрополит Кирилл проголосовал на участке расположенном в доме по улице Павла Шаманова в Академическом микрорайоне. По словам священнослужителя, он отдал предпочтение участку на месте приборостроительного завода потому, что «храм должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в опросе принял участие полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Напомним, что в Екатеринбурге горожане выбирают место под строительство нового храма в честь святой Екатерины. Голосование началось в 08:00 по местному времени.