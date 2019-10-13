Улан-Удэ, 13 октября, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Вторая золотая медаль чемпионата мира по боксу среди женщин в копилке сборной России. В финальном поединке Лилия Аетбаева в весовой категории до 51 кг оказалась сильнее соперницы из Турции Бусеназ Чакироглу.

Федерация бокса России rusboxing.ru Аетбаева в финале ЧМ-2019 оказалась сильнее соперницы из Турции

По итогам упорного боя, четверо судей отдали победу россиянке, и лишь один — турецкой спортсменке.

«Я безумно счастлива, еще до конца не осознаю то, что случилось. Хотя это того стоило. Во время турнира была нервотрепка с протестом на результат четвертьфинала. И вот я выиграла в финале… Эта победа для Кемеровской области, для города Прокопьевск и самое главное — для России. Также хочу поблагодарить трибуны, которые очень-очень мне помогали. Я все слышала. Теперь хочу на Олимпиаду. Но давайте сначала я свыкнусь с этим золотом чемпионата мира», — передают слова чемпионки в Федерации бокса России.

Как сообщало ИА REGNUM, первое золото России принесла сегодня Екатерина Пальцева, которая в финале весовой категории до 48 кг победила представительницу Индии.

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