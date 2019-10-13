Екатеринбург, 13 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В опросе по выбору места строительства нового храма в Екатеринбурге принял полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации полпредства в УрФО.

Uralfo.gov.ru Николай Цуканов принял участие в опросе по храму

«Участие жителей при решении вопросов формирования комфортной городской среды должно быть обязательным, должно стать нормой. В общественных слушаниях по тем или иным вопросам никогда не сможет принять участие столько же людей, сколько при проведении опроса. И это правильно, что мнение жителей должно учитываться. При этом город получит еще одно здание, которое его украсит, станет архитектурной достопримечательностью Екатеринбурга», — заявил Николай Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 13 октября проводится опрос по выбору места строительства нового храма в честь святой Екатерины. В голосовании уже приняли участие более 28 тыс. горожан.