Екатеринбург, 13 октября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Екатеринбурге создаётся новая история города благодаря проведению опроса о храме Святой Екатерины. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мэр Александр Высокинский

По словам градоначальника, сейчас Екатеринбург находится «в авангарде» в сфере работы с населением. В опросе о храме используются новые механизмы взаимодействия с обществом, считает Высокинский.

«Считаю, что рождается новая история города», — сказал Высокинский.

Напомним, в Екатеринбурге проходит опрос о храме Святой Екатерины. Ранее мэр города лично принял участие в голосовании.