Москва, 12 октября, 2019, 21:03 — ИА Регнум. В проект строительства Рублево-Архангельской линии метро Москвы могут внести дополнительную станцию «Пресня». Об этом 12 октября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Московское метро

Дополнительная станция будет соединять между собой две станции Большой кольцевой линии московского метрополитена — «Шелепиха» и «Улица Народного Ополчения».

«Мы рассматриваем возможность размещения дополнительной станции «Пресня» между станциями «Шелепиха» и «Улица Народного Ополчения». Это связано с активным развитием района, а также программой реновации», — заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что уже сейчас в проект закладываются возможности для возведения переходов к новой станции, а сам проект строительства Рублево-Архангельской линии метро планируется утвердить в 2020 году.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что к 2024 году количество станций московского метрополитена количество станций достигнет 310.