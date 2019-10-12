Анкара, 12 октября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Турецкая армия в ходе военной операции «Источник мира» захватили сирийской город Рас-эль-Айн на северо-востоке Арабской Республики. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба министерства обороны Турции.

U.S. Navy Турецкие солдаты

По сообщению турецкого военного ведомства, армия Турции установила полный контроль над городом Рас-эль-Айн, которые имеет важное стратегическое значение для региона.

Однако курдские вооруженные формирования опровергают эту информацию и утверждают, что город все еще оказывает сопротивление турецким интервентам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкая армия начала военную операцию на северо-востоке Сирии 8 октября. Своей целью Турция ставит нейтрализацию курдских вооруженных формирований, которые она считает террористами.